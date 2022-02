Aksjene til Facebook-eier Meta Platforms kommer ikke til å gjøre noen rekyl den nærmeste fremtiden, ifølge Josh Brown, analytiker i Ritzholtz Wealth Management.

– Jeg tror ikke aksjen kan hente seg inn igjen til dit den var på veldig lang tid. De har aldri hatt en så stor konkurrent som TikTok, sier Brown i et videointervju med CNBC.

Han forteller at vi må tilbake til 2008 da Facebook kjempet med MySpace for å få en tilsvarende konkurransesituasjon.

Store utfordringer

Meta leverte i forrige uke et svært skuffende kvartalsresultat som gjorde at aksjen har stupt nær 30 prosent. Selskapet overgikk estimatene for inntekter, men guidet konservativt og viste til 10 milliarder dollar i tap på Reality Labs – metaverse-konseptet.

Brown sier at han er åpen for å kjøpe Meta igjen en gang, men at det ikke kommer til å skje i nær fremtid med mindre aksjen faller ytterligere.

– Jeg ville handlet under 200 dollar. Jeg liker ikke utsiktene med mellomlangt perspektiv mens de bygger neste plattform – metaverset. De har en god mulighet til å bygge noe bra, men vi snakker et tidsperspektiv på 10 år, sier Brown.



Trøbbel på flere hold

TikTok ble nevnt flere ganger under Metas kvartalspresentasjon, hvilket understreker hvor seriøst Mark Zuckerberg & Co ser på sin argeste konkurrent.

Utfordringer knyttet til personvern er også en stor hindring Meta må komme seg over, ifølge Brown.

– Det er en utfordrende situasjon for investorene. Du vet ikke hva som er det neste som vil skje. En aksje som er så stor som dette vil normalt sett hoppe tilbake etter et stort fall. Men tiden er ikke normal. Det er mange unormale problemer her, sier Brown.