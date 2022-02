Tech-giganter sirkler rundt podcast-rakett

Amazon og Spotify vurderer begge å kjøpe opp det London-noterte podcastselskapet Audioboom, som har sett inntekter og aksjekurs gå til værs i pandemien. Formelle bud kan komme denne måneden, melder Sky News.

Fredagens sluttkurs for Audioboom-aksjen var 17,60 pund, som gir en markedsverdi på over 275 millioner pund – 3,3 milliarder kroner. Mandag morgen har aksjen gått til himmels, med en oppgang på rundt 15 prosent til over 20 pund.

Oppkjøpsryktene kommer etter det Audioboom-sjef Stuart Last har omtalt som «et fenomenalt år».

Selskapet omsatte for 60,2 millioner dollar i fjor, en vekst på 125 prosent fra året før. Fjoråret ga også selskapets første årlige overskudd på ebitda-nivå. Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger ble på 3 millioner dollar.

Ifølge Sky har selskapet 32 millioner unike lyttere globalt, som hver måned laster ned Audiobooms podcaster 116 millioner ganger.

Angivelig skal også andre internasjonale mediekonsern ha vurdert et fremstøt overfor Audioboom.

Med aksjebykset mandag morgen er Audioboom-aksjen opp nær 50 prosent så langt i 2022, og opp rundt 470 prosent det seneste året.