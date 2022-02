Q-Free kvittet seg med den røde bunnlinjen

Q-Free fikk et resultat før skatt på 9,3 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, sammenlignet med minus 23,3 millioner kroner i samme periode året før.

EBITDA endte på 27,0 millioner kroner i kvartalet, opp fra 25,3 millioner . Driftsresultatet ble 13,2 millioner kroner, mot minus 12,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2020. Omsetning endte på 212,0 millioner kroner, ned fra 254,7 millioner.

Q-Frees utsikter er fortsatt positive til tross for at globale forsyningsbegrensninger for mikrokontrollere vil påvirke omsetningen negativt på kort sikt.

Selskapet påpeker at å øke de årlige gjentakende inntektene (ARR) er prioritet for Q-Free. Følgelig vil kortsiktig vekst bli noe negativt påvirket av spre prosjektinntekter over ti år i stedet for 1-2 år, som Q-Free har gjort historisk.

«Sterk underliggende markedsvekst, men ARR-konvertering vil utsette noe inntektsføring», skriver selskapet i presentasjonsmateriellet om utsiktene for 2022.

Vil investere

I 2022 vil Q-Free ofre noe av forventet marginøkning ved å investere i salg og markedsføringsressurser for å drive SW-salg, spesielt for ALPR og ATMS, fremgår det videre.

Selskapet gjentar sin ambisjon om i snitt å levere årlig omsetningsvekst på over 10 prosent til 2025. Q-Free gjentar også 2025-målene om en EBITDA-margin på 15-20 prosent og en driftsresultatmargin på 10-15 prosent.

Selskapet legger til at de observerer økende M&A-aktivitet, konsolidering og interesse blant store investorer i ITS-markedet, både i Nord-Amerika og Europa.

«Q-Free følger markedsaktivitetene nøye og vil fortløpende vurdere og vurdere å ta del i attraktive strukturelle muligheter dersom de skulle dukke opp», skriver selskapet.

(TDN Direkt)