StrongPoint leverte et noe svakere resultat på der inntektene falt og utgiftene steg. Det sørget naturlig nok for at driftsresultatet ble noe svakere enn fjoråret på 12,8 millioner kroner i år, mot 13,1 millioner i fjor.

Justert for valutaeffekter endte faktisk inntektene med 2 prosent, til tross for at de faktiske tallene er lavere.

StrongPoint (Mill. kr) 4.kv./21 4.kv./20 Driftsinntekter 284,2 289,5 Driftsresultat 12,8 13,1 Resultat før skatt 9,5 8,6 Resultat etter skatt 9,2 73,8



Resultatet før skatt endte imidlertid opp fra 8,6 millioner til 9,5 millioner i år på grunn av lavere skatt.

Fjorårets bunnlinje ble kunstig sterk som følge av salg av sin kontantsikkerhetbusiness til Cennox for 77 millioner kroner. Resultat etter skatt endte følgelig på 73,8 millioner i fjor og 9,2 millioner i år.

Selskapet gjentar guidingen for 2025 på 2,5 milliard kroner i inntekter og EBITDA-margin på 13-15 prosent. Klokken 16.00 var aksjen opp 18,4 prosent til 25,10 kroner.

Strategioppdatering

StrongPoint presenterte i kvartalspresentasjonen hvordan det skal nå målet for 2025. Teknologi står sentralt og samarbeid med AutoStore samt en robot fra Halodi Robotics skal bidra til å hjelpe selskapet å nå målene.

– Vi er nå i gang med å bli kjent og respektert av noen av de største dagligvarekjedene internasjonalt. Jeg mener vi har all grunn til å være optimistiske til å nå målene for 2025, sier Jacob Tveraabak, konsernsjef i StrongPoint i presentasjonen.

Kjøper

StrongPoint har signert en intensjonsavtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i Air Link Group, ifølge en melding mandag.

Partene har blitt enige om at StrongPoint skal ha eksklusivitet frem til 30. april 2022, og StrongPoint har som mål å signere og eventuelt gjennomføre transaksjonen innen eksklusivitetsperioden.

Air Link er et detaljhandelsløsningsselskap som tilbyr byggetjenester, dagligvareskap, selvutsjekking, salgsautomatsystemer og køstyringssystemer til dagligvareforhandlere. Selskaper som Tesco, Sainsbury's og Asda er blant kunder av selskapet.