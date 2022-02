Spår dobling: – Sjelden kombinasjon

Smartoptics Group leverte et godt fjerde kvartal og slo estimatene til DNB Markets-analytiker Frank Maaø.

Maaø hever kursmålet fra 19 kroner til 21 kroner og gjentar kjøpsanbefalingen. Det impliserer en oppside på hele 106 prosent fra dagens kurs på 10,20 kroner.

Inntektene endte på 12,5 millioner dollar – 10 prosent over Maaøs estimater – og driftsresultatet endte på 1,2 millioner dollar – hele 117 prosent over ventede 0,6 millioner dollar.

I dette klippet av et lengre intervju med DNB Markets-analytiker Frank Maaø, forteller han om en aksje som kan være en litt skjult perle: Smartoptics.

«En solid rapport i et utfordrende marked. Smartoptics handles til ensifret fremtidig P/E i 2023 og vokser med 20-30 prosent. Det er en sjelden kombinasjon blant små tech-selskaper», skriver Maaø i sin ferskeste analyse.

Selskapet guider ifølge rapporten 28 prosent vekst i årene fremover, hvilket impliserer inntekter i 2025 på 123 millioner dollar. Det er høyere enn tidligere guidet 100 millioner i 2025-2026.

Maaø hever følgelig estimatene for resultat pr. aksje med 20 prosent for 2022 og 11 prosent for 2023.

«Vi erkjenner at sentimentet for små tech-aksjer er svakt, men tror en mye sterkere reaksjon i aksjen er berettighet», skriver Maaø.