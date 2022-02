Kongsberg Digital har vunnet et viktig anbud for levering av maritime simulatorløsninger til South Metropolitan TAFE i Vest-Australia, skriver Kongsberg Gruppen i en melding tirsdag.



Leveransene er planlagt for andre og tredje kvartal 2022 og vil inkludere K-Sim Engine-simulatorer med en instruktørstasjon, 12 student-stasjoner og en høyspenningsbrytersimulator.

TDN Direkt