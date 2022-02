Det er et godt stykke igjen til myOnvent når en verdsettelse på én milliard dollar, som er kravet for å nå enhjørning-status. Oppstartsselskapet ble i høst priset til 600 millioner kroner, kun to år etter at gründer Bjørn Christian Nørbech startet selskapet fra hjemmekontoret i Åsmarka i Ringsaker.

«Jeg syns det er morsomt å ta litt risiko, satse stort. Enten går man for gull eller så kan man gå hjem. Da Bjørn Magne fortalte meg om myOnvent tenkte jeg at dette kan gå rett i himmelen», uttaler Northug.

Det er ikke kjent hvor mye Northug og Riiber investerer.

– Northug har investert et millionbeløp, mer konkret enn det kan jeg ikke være, sier Silberg.

Riiber kjempet for et OL-gull i kombinert med 12 dager i isolasjon som oppladning etter å ha testet positivt for corona. Riiber ledet overlegent etter hoppingen, men tapte forspranget etter at han gikk feil underveis i langrennsdelen.

«Det er spennende å tenke på hvordan jeg som aktiv utøver kan ta i bruk plattformen for å bygge noe eget. Jeg har ståltro på myOnvent og teamet, og gleder meg til å delta på reisen både som bruker og investor», uttaler Riiber om sin myOnvent-investering.

HOLDT NESTEN: Jarl Magnus Riiber investerer i myOnvent. Tirsdag gikk feil under kombinertkonkurranse i Beijing, etter en klar ledelse etter hoppingen. Foto: NTB

Stort marked

På myOnvent-plattformen kan deltagerne følge presentasjoner direkte eller i opptak. De kan chatte med kolleger, legge ut LinkedIn-profilen som gjør plattformen til en relevant møteplass, og de kan koble seg opp mot personer med samme interesse eller bakgrunn. Brukerne kan også besøke utstillere på messeområdet.

Markedet for online og hybride events er spådd å nå over 400 milliarder dollar på verdensbasis i løpet av de neste årene, ifølge Forbes.

I tillegg til avtalen med FN, har myOnvent blant annet NHO og Equinor på kundelisten.

Selskapet var lønnsomt allerede i 2020, men fjorårstallene er ikke klare. Selskapet er i full gang med å bygge en internasjonal salgsorganisasjon og planlegger en ny runde med kapitalinnhenting.