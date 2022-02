Intel kjøper konkurrent for 50 milliarder

I januar ble det kjent at Intel vil bruke 200 milliarder kroner på å bygge verdens største fabrikkanlegg for halvledere, og planlegger at anlegget vil stå ferdig i 2025.

Tirsdag ble det kjent at Intel har inngått en avtale om oppkjøp av israelske Tower Semiconductor. Avtalen skal være verd 5,4 milliarder dollar, noe som tilsvarer nesten 50 milliarder kroner, skriver Marketwatch.

«Towers spesialitetsteknologiportefølje, geografiske rekkevidde og dype kunderelasjoner vil bidra til å skalere Intels støperitjenester og fremme målet vårt om å bli en stor leverandør av støperikapasitet globalt», sa Pat Gelsinger, Intel-sjef, i en uttalelse.

Intel skriver at oppkjøpet umiddelbart vil løfte den justerte fortjenesten per aksje, og vil bli finansiert med kontanter fra balansen.