12 prosent nedgang for Nasdaq og 22 prosent nedgang for den europeiske internett-indeksen forteller oss at teknologiaksjer har hatt et tøft 2022 så langt.

Men JPMorgan ser muligheter, til tross for syklusen med renteoppgang som er i vente, og i en analyse datert 9. februar trekker analytikerteamet ledet av Marcus Diebel trekker ifølge CNBC frem seks favoritter i sektoren.

«Aksjeplukking i dagens klima har blitt mer komplekst med volatile verdsettelser, samtidig som forventningene til fusjoner og oppkjøp (M&A) er stigende», heter det.

Vurdert mot dette «heller vanskelige» bakteppet, har analytikerne sett etter aksjer med oppside i kortsiktige estimater, samtidig som at lønnsomheten er meningsfull, M&A-potensialet er der, og aksjen ser billig ut.

– Høy visibilitet i Adevinta

JPMorgans foretrukne undersektor er ifølge nettstedet online classifieds (digital rubrikk), med tyske Scout24 (eiendom) og norske Adevinta som de største favorittene.

«Med integrasjonen av eBay-virksomheten har selskapet nå en attraktiv portefølje. Ytterligere porteføljeoptimalisering ventes før selskapet trekker seg ut av Australia, Sør-Afrika og Brasil», skriver banken om Adevinta, og peker også på den høye visibiliteten i fremtidig vekst.

Kursmålet på 107 kroner representerer en oppside på 23 prosent fra sist omsatte kurs på 86,90 kroner onsdag ettermiddag. Aksjen er ned 26 prosent så langt i 2022.

– Kahoot godt posisjonert

Storbankens andre norske favoritt er den spillbaserte læringsplattformen Kahoot.

JPMorgan-analytikerne merker seg at den oppadgående trenden med hjemmeskole har utløst en 155 prosents gjennomsnittlig årlig vekst i antall betalte abonnementer de siste tre årene.

«Vi tror likevel at Kahoot er godt posisjonert for vekst selv når markeder gjenåpner, grunnet initiativer innen innholdsmarkedsføring og kursing av bedrifter», skriver Diebel, som venter 200 millioner dollar i netto kontantstrøm innen utgangen av helåret 2021.

Kahoot skjøt fart da JPMorgan-analysen kom i forrige uke, men faller onsdag over 3 prosent til 31,18 kroner på Oslo Børs. Kursmålet på 40 kroner peker dermed mot over 28 prosent oppside fra dagens nivåer. Aksjen er ned over 33 prosent hittil i år.

JPMorgans øvrige tech-favoritter er tyske Delivery Hero og britiske Deliveroo, som begge driver med online matlevering. I tillegg er den tyske reklamekjempen Ströer Media å finne på «topp 6-listen.»