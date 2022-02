Bouvet hadde i 4. kvartal 2021 driftsinntekter på 739,6 millioner kroner sammenlignet med 645,6 millioner i samme periode i 2021.

Driftsresultatet i perioden ble 103,9 millioner kroner sammenlignet med 91,6 millioner tilsvarende periode i fjor.

Økte med åtte ansatte

For hele 2021 rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 12,2 prosent til 2,7 milliarder kroner. Driftsresultatet for året ble 340,1 millioner kroner, som er en økning på 8,1 prosent sammenlignet med i fjor.

– Digitaliseringen fortsetter med stor kraft i alle sektorer. Endringene i samfunnet er gjennomgripende, krever utvikling og endringer i organisering og kultur, og skjer hånd i hånd med rask teknologisk utvikling og innføring, sier Per Gunnar Tronsli, adm. direktør i Bouvet.

IT-konsulentselskapet økte antall ansatte med åtte personer fra 3. kvartal kvartal i fjor, mens økningen over de 12 seneste månedene er på 185 personer. Videre står det i kvartalsrapporten at styret foreslår et utbytte på 2,30 kroner per aksje.

Les hele rapporten her