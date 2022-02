Skal omsette for over 190 millioner dollar

Siden Kahoot allerede har lagt frem hovedtallene for fjerde kvartal, var det mest spenning knyttet til eventuelle endringer i guidingen for 2022.

I kvartalsrapporten skriver Kahoot at det venter fakturerte inntekter på over 190 millioner dollar i 2022 med bokførte inntekter som overstiger 155 millioner dollar. Cash conversion ventes å bli cirka 35 prosent.

Ifølge oppdateringen vil cirka 40 prosent av inntektene komme i første halvår. Da ligger guidingen på 34-35 millioner dollar.

I handelsoppdateringen fra 11. januar var budskapet fakturerte inntekter på mellom 190 og 200 millioner dollar med en cash conversion på 30 prosent. Det betyr at Kahoot nå ser for seg at det får litt mer ut av inntektene fremover.

«Gjennom fjerde kvartal så vi en så vi en betydelig forbedret kontantstrøm fra driften, oppnådd i stor grad på grunn av vår skalerbare plattform og vår forpliktelse til en brukergenerert, bærekraftig og lønnsom vekst», skriver Kahoot i kvartalsrapporten.

Tjener penger

Betalende abonnenter økte organisk med 95.000 fra tredje kvartal, til over 1,1 millioner. Dette tilsvarer en økning på 64 prosent mot samme periode i fjor.

I fjerde kvartal hadde Kahoot fakturerte inntekter på 39,7 millioner dollar, opp 126 prosent år-over-år, mens årlig gjentakende inntekter (ARR) er nå på 133 millioner dollar.

Kahoot (Mill. dollar) 4. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 33 11,3 Driftsresultat 0,8 −13,3 Resultat før skatt 2,3 −27,8 Resultat etter skatt 3,1 −27,2



Det justerte driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) økte fra 0,1 til 5,5 millioner dollar. På helårsbasis var EBIDA-resultatet 19,3 millioner dollar.

Kontantstrømmen fra driften utgjorde 13,4 millioner dollar i fjerde kvartal og 31,3 millioner dollar på helårsbasis.

Ved utgangen av fjerde kvartal var kontantbeholdningen til Kahoot på 107,8 millioner dollar og selskapet hadde ingen netto rentebærende gjeld.