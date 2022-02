Kraftig hopp i omsetningen – knuste forventningene

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

AutoStore fikk en omsetning på 93,2 millioner dollar i fjerde kvartal 2021, opp med 58,3 prosent fra samme periode året før.

På forhånd var det ventet en omsetning på 77,5 millioner dollar, ifølge konsensus innhentet fra selskapet blant ni meglerhus.

Det gjør at inntektene for helåret 2021 endte på 327,6 millioner dollar. AutoStore har tidligere kommunisert et omsetningsmål på rundt 300 millioner dollar for i fjor, mens analytikerne ventet en omsetning på 311,9 millioner dollar.

Ordreinngangen i kvartalet var 198,4 millioner dollar, en oppgang med hele 125,9 prosent på ett år.

AutoStore 4. kvartal (Mill. USD) 4. kv./21 4. kv./20 Driftsinntekter 93,2 58,9 Driftsresultat 5,0 11,3 Justert EBITDA 41,1 31,8 Resultat etter skatt 2,0 36,1 Ordreinngang 198,4 87,9 Ordrebok 456,5 159,1

Øker omsetningsmål kraftig

Konsernsjef Karl Johan Lier sier at AutoStore ser «betydelige muligheter» for å akselerere veksten fremover.

Som et resultat øker AutoStore omsetningsmålet fra «over 500 millioner dollar» til 550-600 millioner dollar for 2022.

Dette skyldes den rekordhøye ordreinngangen og ordreboken, som gir selskapet det som omtales som en betydelig visibilitet på inntektene. En omsetningsvekst på 40 prosent på mellomlang sikt gjentas, ifølge rapporten.

– AutoStore leverte nok et sterkt kvartal med en inntektsvekst på 58,3 prosent, en justert EBITDA-margin på 44,1 prosent og en ordreinngang på 198,4 millioner dollar, noe som drar opp ordreboken til over 450 millioner dollar, sier Lier i en kommentar.

Han sier videre at selskapet er trygge på å levere løsninger for å opprettholde inntektsveksten, til tross for den utfordrende situasjonen markedssituasjonen for «visse deler» og materialer. Dette vil påvirke marginene på kort sikt.

Kostbar rettsbatalje

Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger endte på 41,1 millioner dollar i perioden, der det på forhånd var ventet 36,6 millioner dollar.

Driftsresultatet endte på 5,0 millioner dollar i fjerde kvartal, der det på forhånd var ventet et driftsresultat på 2,2 millioner dollar.

Det ble bokført kostnader på 7,7 millioner dollar knyttet til den pågående rettskonflikten med britiske Ocado Group i perioden. For helåret 2021 har bataljen kostet AutoStore 34 millioner dollar.

I tillegg ble det regnskapsført transaksjonskostnader på 7,2 millioner dollar i forbindelse med børsnoteringen i oktober.

Resultatet etter skatt endte på 2,0 millioner dollar i kvartalet, mens det på forhånd var ventet et resulat etter skatt på minus 2,0 millioner dollar.