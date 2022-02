Oppfordrer Apple-aksjonærer til å stanse kjempebonus

Institutional Shareholder Services (ISS), et selskap som rådgir aksjonærer, anbefaler Apple-aksjonærene å stemme mot konsernsjef Tim Cooks lønns- og bonusordning, skriver Financial Times.

For 2021 får Apple-sjefen aksjer for 82 millioner dollar, og en kontantbonus på 12 millioner på toppen av sin faste lønn på 3 millioner dollar. Kompensasjonen omfatter også 630.600 dollar i utgifter til personlig sikkerhet og i overkant av 700.000 dollar til privatfly.

Til sammenligning fikk Cook en samlet kompensasjon på 14,3 millioner dollar året før. Ifølge Forbes har Apple-sjefen en formue på 2,3 milliarder dollar.

ISS peker blant annet på at Apple-sjefen tjener over 1.400 ganger så mye som en gjennomsnittlig Apple-arbeider, og at frynsegodene i form av sikkerhet og privatfly er signifikant høyere enn for sammenlignbare selskaper.

ISS påpeker også at halvparten av bonusen ikke er bundet opp til noen målbare kriterier.

Aksjonærer har mulighet til å stemme for eller i mot en lønnsavgjørelse under såkalte «say on pay»-regler, men resultatet av en slik avstemning er bare veiledende – selskapet kan altså velge å se bort fra den. Apple holder generalforsamling den første uken i mars.

Cook overtok som konsernsjef i Apple da gründer Steve Jobs døde i 2011. I løpet av de seneste fem årene har Apple-aksjen steget over 400 prosent, da Wall Street stengte onsdag sto Apple-kursen i 172,55 dollar.