Nordic Semiconductor er ifølge Arctic Securities i rute til å rapportere sterkt omsetningsvekst i 2022, viser en melding fra TDN Direkt.

Positive utsikter for det norske tech-selskapet får meglerhuset til å anbefale investorer å kjøpe NOD-aksjen, etter å tidligere anbefalt «hold».

Meglerhuset ser også en større oppside for investorer som hiver seg på veddemålet, og oppjusterer samtidig kursmålet til 290 kroner pr. aksje, fra tidligere 275 kroner.

Fredag klokken 10.30 handles NOD-aksjen for rundt 226,50 kroner, svakt opp 0,35 prosent, på Oslo Børs.

Kan gå 28 prosent

Arctic Securities oppjustering av kursmålet viser dermed at meglerhuset mener NOD-aksjen kan gå drøye 28 prosent fra dagens kurs.

Nordic Semiconductor er et norsk halvlederselskap som spesialiserer seg på trådløs teknologi som driver IoT (Internet of Things). Komponenter fra Nordic Semiconductor benyttes blant annet i trådløse produkter som spillkonsoller, tastaturer, mus og sportsutstyr.

Ifølge oppdateringen fra Arctic forventer meglerhuset at wafer-tilgjengeligheten vil være et hinder for sterkere vekst for Nordic på kort sikt. Meglerhuset tror imidlertid det kommer nyheter som blir en katalysator for sterkere omsetningsvekst og kursoppgang for aksjen gjennom 2022.