De fleste Asia-børsene så rødt mandag, og i Hongkong var det særlig teknologi som trakk ned.

Hang Sengs teknologi-indeks, som omfatter de største kinesiske teknologiselskapene, har nå falt nærmere 6 prosent de siste to dagene – den verste 2-dagersperioden siden juli.

Salgspresset startet fredag da Meituan stupte hele 18 prosent etter at Beijing rullet ut sin nye plan om å sette et pristak på den nettbaserte matleverandørens tjenester.

– Det hersker bekymringer om nye, regulatoriske reformer. Før Meituan var følelsen at «dett var dett» når det gjelder reformer, men investorer tror nå at det kan komme mer, sier Justin Tang, analysesjef for Asia i United First Partners, til Bloomberg.

1.500 milliarder borte

Kinas finanstilsyn (CBIRC) advarte fredag mot kapitalinnhenting og investeringsprodukter tilknyttet «det spekulative» metaverse-konseptet. Selskaper ble ikke nevnt ved navn, men Tencent – en pionér i metaverse-utviklingen i Kina – falt 5,2 prosent mandag. Alibaba endte ned nesten 4 prosent.

Beijing har i et år nå slått ned på det sentrale myndigheter mener er monopolistisk atferd og festet grepet om de store teknologiselskapenes brukerdata. Tencent er ned 40 prosent siden toppen i januar i fjor, og verdier for mer enn 1.500 milliarder dollar har i perioden forduftet for Kinas teknologisektor.

Skjørt sentiment

Investorenes nerver er ifølge nyhetsbyrået derfor i høyspenn frem mot kvartalstallene fra Alibaba senere denne uken.

– Markedet er veldig engstelig for nye inngripener som kan gi teknologiselskapene veldig lite rom til å snu sine virksomheter rundt. Metaverse-frykten viser at markedet er bekymret for at selskapene ikke vil være i stand til å bygge opp ny virksomhet like raskt som de gjorde i Kina tidligere, sier analysesjef Castor Pang i Core Pacific-Yamaichi til Bloomberg.

– Dette legger virkelig en demper på et allerede skjørt sentiment, legger han til.