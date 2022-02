Cyviz inngår partnerskap med tjenesteleverandøren DMS

Cyviz inngår en strategisk partneravtale med den globale tjenesteleverandøren DMS, ifølge en melding mandag.

Samarbeidet vil forsterke Cyviz tilbud til markedet innen innovative ende-til-ende løsninger for samhandling, Unified Communication & Collaboration (UCC). Med Cyviz Easy Software Platform i porteføljen, vil DMS tilby et utvidet utvalg av UCC-integrerte løsninger for avansert samhandling og hybridmøter, opplyses det.

– Vi ser frem til å samarbeide med DMS for å levere innovative ende-til-ende samhandlingsløsninger til markedet. Cyviz´ løsninger sammen med videokonferansetilbudene fra DMS, vil gi bedrifter muligheten til å gå over til hybrid arbeids- og samhandlingspraksis ettersom behovene fortsetter å utvikle seg. Med DMS sin støtte for Microsoft Teams, Zoom og Google, vil tilbudet vårt innen UCC styrkes, kommenterer direktør og strategi og partnerskap, Christy Nelson, i Cyviz.

