DNB Markets anbefaler kjøp av Kahoot

Torsdag i forrige uke la Kahoot frem sin fjerdekvartalsrapport, hvor de fleste hovedtallene allerede var kjent i markedet. Samtidig guidet selskapet fakturerte inntekter på over 190 millioner dollar i 2022 med bokførte inntekter som overstiger 155 millioner dollar. Cash conversion ventes å bli cirka 35 prosent.

Nyheten førte til at aksjen falt 3,5 prosent til 29,68 kroner.

Nå velger DNB Markets å oppgradere Kahoot-aksjen fra hold til kjøp, samtidig som kursmålet nedjusteres fra 44 til 41 kroner. Meglerhuset senker omsetningsestimatene for perioden 2022-2023 med seks prosent og det blir kun gjort justeringer i fakturerings- og kontantstrømestimatene.

Ifølge TDN Direkt skriver DNB Markets i analysen at aksjen har klart seg bra sammenlignet med andre SaaS-selskaper, noe de tolker som at forventningen har falt og at verdsettelsen nå har nådd et gulv der investorene ser verdi.

Kahoot handles ifølge DNB Markets med 50 prosent rabatt basert på 12 måneders forward DCF (discounted cash flow-modell, red. anm).

Mandag omsettes Kahoot-aksjen for 29,02 kroner, ned 0,3 prosent.