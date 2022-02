Underskuddet økte for Next Biometrics Group

Next Biometrics Group fikk et driftsresultat på minus 18 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot et driftsresultat på minus 12 millioner kroner i samme periode året før, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.

Resultatet før skatt var på minus 19 millioner kroner, en økning fra minus 12 millioner i samme periode året før, mens selskapets driftsinntekter var 13,6 millioner kroner i kvartalet, mot 8,4 millioner i fjerde kvartal 2020.

Annonseringen av den første FAP20-bestillingen fra en større partner i tredje kvartal, og den siste kjøpsordren og partneravtalen med en India-baserte OEM annonsert for tre uker siden, anses som viktige milepæler for Next. Selskapet forventer flere ordre relatert til disse spesifikke kundene, men også fra nye kunder, fremgår det av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Innen Notebook-sensorer ser Next utfordringer relatert til komponentmangelen som trolig vil påvirke selskapets evne til møte økt etterspørsel innen PC-segmentet på kort sikt.

«Vi forventer at ordreboken ved utgangen av første kvartal vil bli noe redusert sammenlignet med nivåer ved utgangen av fjerde kvartal. På lenger sikt venter vi å løse utfordringene i forsyningskjeden og hente inn den økte kundeetterspørselen», heter det.

(TDN Direkt)