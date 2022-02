Adevinta leverte inntekter på 394 millioner euro i fjerde kvartal, noe som er ned fra 411 millioner euro i samme periode året før (inklusive ikke-videreført virksomhet).

Inntektene fra online rubrikk steg 7 prosent på årsbasis, drevet av tosifret vekst innen eiendom, stillinger og forbruksvarer. For Motor-inntektene var utviklingen flat.

Transaksjonsinntektene steg 41 prosent på årsbasis, drevet av særlig Frankrike og Italia. Reklameinntektene var flate, og også her bidro motor negativt. eBay Kleinanziegen var et lyspunkt med 20 prosent vekst på årsbasis.

EBITDA-margin: 35 prosent

Underliggende driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) fra videreført virksomhet kom inn på 12 millioner euro, og falt dermed 9 prosent fra fjerde kvartal 2020. Underliggende landet EBITDA på 139 millioner euro, tilsvarende en margin på 35 prosent.

Investeringene i markedsføring steg 31 prosent på årsbasis (og er i noen markeder tilbake på nivåene før pandemien), særlig i Mobile.de, Spania, Benelux og Italia.

– Våre markedsplasser fortsatte å levere akselererende vekst i kjernemarkedene gjennom fjerde kvartalet, til tross for en midlertidig motvind i motor. (...) Inn mot 2022 vil vi derfor fortsette å bygge på momentumet i gjeninnhentingen og progressivt dra nytte av oppsiden i motormarkedet, sier Ryssdal i en kommentar.

Ryssdal varsler sin avgang

Blant hendelser etter balansedato varsler selskapet at Rolv Erik Ryssdal har informert og blitt enig med styret om at han går av som konsernsjef og forlater Adevinta innen februar 2023, da selskapet legger frem sin årsrapport for 2022.

«Ryssdal fyller 60 år i år, og mener nå er det rette tidspunktet for å starte planleggingen av sin avgang fra selskapet», heter det i rapporten.

Ryssdal har vært i selskapet siden 1991, og ledet utskillelsen fra Schibsted og oppkjøpet av eBay Classifieds. Fremover vil han levere på strategien annonsert på kapitalmarkedsdagen, samt lede integrasjonen av eBay Classifieds gjennom utskillelsen fra eBay.

Styret har startet prosessen med å finne Ryssdals etterfølger og sikter mot å gjennomføre et bredt søk som inkluderer både eksterne og interne kandidater.

Rapporten her.