Russlands invasjon av Ukraina har løftet usikkerheten i verdens finansmarkeder til nye nivåer, og vestlige ledere varsler kraftige sanksjoner.

Toneangivende europeiske børser faller 4-5 prosent torsdag formiddag, og futureshandelen på Wall Street peker mot kraftige utslag fra start på Wall Street torsdag. Dow- og S&P 500-futures er begge ned rundt 2 prosent, mens Nasdaq 100-futures faller 2,6 prosent.

– Tech langt viktigere

I et notat datert tirsdag minner Bank of America (BofA) ifølge Marketwatch om at S&P 500 har mikroskopisk eksponering mot Russland.

«Teknologisektorens skjebne er langt viktigere for S&P 500 enn geopolitikk. S&Ps direkte eksponering mot russiske inntekter er 0,1 prosent», skriver aksje- og kvantestrategene i BofA Global Research.

Med utsikter til renteøkninger fra Federal Reserve og flere andre sentralbanker har 2022 vært et tøft år for selskaper med mye av sin inntjening langt frem i tid, typisk teknologiaksjer.

Likevel holder sektorens vekting i den brede S&P 500-indeksen seg nær rekordhøye nivåer på 28 prosent, ned bare ett prosentpoeng fra den seneste toppen.

– I vekstens skjærsild

BofA-strategenes favoritter i sektoren er selskaper med «sunne» kontantstrømmer relativt til verdsettelse.

«Teknologisektoren generelt er i dag snarere i «vekstens skjærsild» enn i «dirt cheap, kjøp alt»-territorium». (...) Men når kjøper du all teknologi? Når alle slutter å spørre om når de skal kjøpe teknologi. Før det kan det være en fallende kniv eller døde penger», skriver de ifølge nettstedet.

Nasdaq har så langt i 2022 falt 14 prosent, og nærmer seg 20 prosent ned fra rekordnoteringen i november – selve definisjonen på et «bear market».

Dow Jones og S&P 500 er hittil i 2022 ned henholdsvis 8,8 og 11,3 prosent.