Sverige-direktør selger aksjer i Webstep

Sverige-direktør i Webstep, Jakob Cardell, har solgt 36.442 aksjer i Webstep til kurs 31,21 kroner per aksje, tilsvarende nesten 1,14 millioner kroner.



Videre har Embro Eiendom AS, relatert til styreleder Trond K. Johannessen og styremedlem Trygve Christian Moe, kjøpt 56.688 aksjer til kurs 31,00 kroner per aksje.

TDN Direkt