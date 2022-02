SpaceX skyter opp 50 satellitter

En totrinns Falcon 9-rakett toppet med 50 Starlink internett-romfartøyer skal etter planen skytes opp fra Vandenberg Space Force Base i California i dag klokken 12:12 EST (18:12 Oslo tid: 9:12 lokal California-tid).

Og det blir mye å se. Omtrent ni minutter etter lanseringen vil Falcon 9s første del komme tilbake til jorden for en vertikal ladning på «Of Course I Still Love You», et SpaceX-droneskip som vil bli stasjonert flere hundre mil utenfor California-kysten.