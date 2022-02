Tech-gigantene må verifisere brukerne

Den britiske regjeringen introduserer et lovforslag som vil kreve at Meta, Google og andre teknologiske plattformer bekrefter brukernes identitet, skriver Engadget.

Tiltaket er en del av regjeringens nettsikkerhetslov som ble annonsert i fjor, og er tilsynelatende utformet for å hjelpe brukere med å blokkere anonyme troll på nettet.

«Tech-firmaer har et ansvar for å stoppe anonyme troll som forurenser plattformene deres», sa Storbritannias digitalminister Nadine Dorries i en uttalelse. «Folk vil nå ha mer kontroll over hvem som kan kontakte dem og være i stand til å stoppe flodbølgen av hat servert til dem av useriøse algoritmer.»