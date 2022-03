Nordea vraker kjøpsanbefaling etter krakk

Ifølge Nordea Markets rapporterte Mercell skuffende resultater for fjerde kvartal, og meglerhuset nedgraderer aksjen til hold fra kjøp, går det frem av en oppdatering tirsdag.

Nordea skriver at de er bekymret for den svake kontantstrømmen gitt selskapets høye gjeldsbelastning. Selv om aksjen er attraktivt priset basert på Nordeas best case-estimater, fortsetter resultatene å overraske på nedsiden.

Mercell-aksjen krakket da selskapet la frem kvartalstall torsdag i forrige uke. Fredag falt den nye 10,4 prosent, før mandagen endte med en nedtur på 6,4 prosent til 2,94 kroner.