Pareto venter ikke kursoppgang – vraker kjøpsanbefalingen

Etter flere måneder med kursfall velger Pareto Securities å nedgradere EcoOnline til en hold-anbefaling samtidig som kursmålet kuttes fra 26 til 17 kroner.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 17 kroner, uforandret fra onsdagens sluttkurs, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 2,8 milliarder kroner.

Ifølge TDN Direkt mener tallknuserne at selskapet har et stort langsiktig oppsidepotensial, men sliter med å finne argumenter for multippelekspansjon fra dagens prising på mer enn 15 ganger estimert EBITDA for i 2024.

Presenterte nylig kvartalstall

EcoOnline presenterte sine kvartalstall 28. februar. Selskapet fikk et EBITDA-resultat på minus 10 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, mot et overskudd på 2,8 millioner kroner i samme periode året før. Omsetningen i kvartalet var på 115,4 millioner kroner, opp fra 94,8 millioner kroner for et år siden. Den gjentagende omsetningen var på 102,1 millioner kroner, mot 77,5 millioner året før.

Ledelsen i EcoOnline opplyste at selskapet er i rute til å nå målet om årlige gjentakende inntekter (ARR) på 1,1 milliard kroner i 2025.