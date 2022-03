TietoEvry forlater Russland

TietoEvry har nå besluttet av avvikle sin virksomhet i Russland, opplyses det i en melding.

Selskapet, som i dag sysselsetter rundt 100 personer i Moskva og St. Petersburg, starter ifølge meldingen avslutningsprosessen umiddelbart.

Beslutningen forventes ikke å ha noen vesentlig innvirkning på konsernets økonomi, da TietoEvry Russland står for omtrent 0,4 prosent av omsetningen.

– I lys av den siste utviklingen har vi bestemt oss for å avslutte virksomheten vår i Russland. Vi håper ikke annet enn at volden og lidelsene i Ukraina tar slutt snarest, sier TietoEvry-sjef Kimmo Alkio, i en kommentar.

Selskapet har i dag også rundt 2.000 ansatte i Ukraina, og påpeker at de vil fortsette å aktivt støtte disse, inkludert innsats for å evakuere dem til trygge områder, samt sørge for nødvendigheter og forskuddsbetalinger.