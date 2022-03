Den amerikanske investeringsbanken Citi oppgraderer amerikanske aksjer i en markedsoppdatering torsdag. Spesielt teknologisektoren trekkes frem som en het sektor med dagens markedsvolatilitet, melder CNBC.

Nettstedet skriver at til tross for at krigen i Ukraina har spredt volatilitet i de globale markedene, så er Citi sitt syn at aksjer har prestert forholdsvis robust.

«Vi ønsker fortsatt å utnytte fallet, og understreker at globale aksjer har endt 10-20 prosent høyere etter tidligere geopolitiske kriser», skriver Citi-strategene ledet av Robert Buckland i analysen.

I tillegg til å fremme teknologiaksjer, kutter investeringsbanken japanske aksjer og industrisektoren til nøytralvekt i sitt markedssyn.

Hodebry for sentralbanken

Sjef for den amerikanske sentralbanken Jerome Powell sa onsdag at Russland-Ukraina-konflikten har ledet til mer usikkerhet. Markedene har priset inn en renteheving i mars, men forventninger til rentehevinger for resten av året har falt etter at krigen brøt ut, ifølge CME group data.

Citi-strategene mener også at forventningene til renteheving har falt i lys av nylige hendelser. Dette til tross for økt forventet inflasjon. Investeringsbanken trekker frem at det primært vil være vekstaksjer som vil nyte godt av dette.

– Vekstaksjer ble truffet av en stigende realrente, og bør tjene på at dette reverseres igjen. Derfor hever vi igjen to klassiske vekst-trades i amerikanske aksjer og IT-sektoren tilbake til overvekt, sa Buckland til CNBC.

Eksponering for Russland

Citi merker også at mesteparten av tapet i aksjer så langt har vært innen finanssektoren, og i selskaper med direkte eksponering til Russland.

Særlig trekkes konsumvarer, industri- og materialsektorene frem som utsatte sektorer. En liste på 24 selskaper fra USA, Europa og Asia trekkes frem som spesielt eksponerte for Russland, og blant disse finner vi PepsiCo, Carlsberg og Fortum.