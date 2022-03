Asetek-sjef: – Tror ikke shippingsituasjonen vil bli bedre med det første

Adm. direktør André Sloth Eriksen i Asetek mener at det er umulig å spekulere i hvordan ting vil utvikle seg på kort sikt, og det er derfor selskapet guider omsetningsveksten og driftsresultat i et så stort intervall.

– Komponentsituasjonen vil forbedre seg på en eller annen måte, men personlig tror jeg ikke at shippingsituasjonen vil bli bedre med det første, spesielt fordi de store rederiene, inkludert de danske, ikke nødvendigvis har interesse av at det skal skje. Så det er ikke bakt inn i våre antagelser. Ukraina-Russland-situasjonen påvirker oss ikke i øyeblikket, sier Eriksen under selskapets kvartalspresentasjon fredag.

I sin kvartalsrapport guider selskapet et driftsresultat i 2022 i intervallet -1 til 5 millioner dollar og en omsetningsvekst i 2022 i intervallet -5 prosent til 15 prosent, gitt en rekke usikkerhetsmomenter.

Videre fastholdt selskapet målet å øke omsetningen med om lag 15 prosent hvert år ut 2025. Under presentasjonen sier Eriksen at når det gjelder bruttomarginen så har de kommunisert i mange år at så lenge den er over 40 prosent, så er de fornøyde.

