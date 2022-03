Airbnb stopper aktiviteten i Russland og Hviterussland

Boligdelingsplattformen Airbnb kunngjorde sent torsdag kveld at den suspenderer all aktivitet i Russland og Hviterussland, skriver CNBC.

Samtidig er det flere som bruker pkattformen til å booke leilighet i Ukraina, ikke for å bo der selv, men for å støtte den ukrainske økonomien. Aksjonen startet av instagramprofilen Quentin Quarantino som bruker humorinnlegg til å samle inn penger til veldedige formål.

Plattformen gjør også selv tiltak for å hjelpe Ukraina, tidligere denne uken annonserte Airbnb at det skulle tilby gratis, midlertidig husvære til opptil 100.000 flyktninger. Dette tiltaket finansieres gjennom ved hjelp av Airbnb-vertenes velvilje og donasjoner til Airbnb.org Refugee Fund.

Airbnb er på ingen måte det eneste selskapet som setter en stopper for aktiviteten i Russland i disse dager. Blant annet har Google valgt å stanse annonsesalg i Russland , og Apple begrenser salget av sine produkter i landet. Coca Cola er imidlertid blant gigantene som foreløpig blir værende.

Blant selskapene på Oslo Børs har blant andre Aker Solutions lagt et russisk prosjekt på is, teknologiselskapet TietoEvry trekker seg ut , og Equinor ønsker å selge seg ut. Schibsted gir på sin side 350-400 polske ansatte fem dager lønnet fri for å bidra i humanitært arbeid.