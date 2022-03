Tek-gigantene boikotter Russland

Tirsdag meldte Apple at de begrenser enkelte av sine tjenester for brukerne i Russland . Torsdag kveld kunngjorde også Airbnb at de suspenderer all aktivitet i Russland og Hviterussland grunnet Ukraina-konflikten.

«Vi har stoppet alt produktsalg i Russland. Apple Pay og andre tjenester har vært begrenset. RT News og Sputnik News er ikke lenger tilgjengelig for nedlasting fra App Store utenfor Russland. Og vi har deaktivert både trafikk og live-hendelser i Apple Maps i Ukraina som et sikkerhets- og forholdsregler for ukrainske borgere», sa en Apple-talsperson til CNBC.

Også Netflix og Spotify har avsluttet alle affærer i landet, meldte Metro på torsdag.

Fredag varsler Google og Microsoft at de også begrenser tjenestetilbudet til Russland, ifølge CNBC.

Googles avgjørelsen kom etter anklager om spredning av feilinformasjon om Ukraina-konflikten gjennom den Google-eide plattformen YouTube.

«I lys av de ekstraordinære omstendighetene setter vi Google-annonser på pause i Russland. Situasjonen utvikler seg raskt, og vi vil fortsette å dele oppdateringer når det passer,» sa en Google-talsperson til CNBC.

Brad Smith, president i Microsoft, kommenterte avgjørelsen i et blogginnlegg.

«Vi tror vi er mest effektive i å hjelpe Ukraina når vi tar konkrete skritt i koordinering med beslutningene som tas av disse regjeringene, og vi vil ta ytterligere skritt ettersom denne situasjonen fortsetter å utvikle seg,» skrev Smith.