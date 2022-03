Storeier selger over 71 mill. aksjer i Mintra Holding

MINTR

RCAF E-Learning Sàrl, et selskap kontrollert av The Riverside Company, har inngått en avtale om å selge sine 71,6 millioner aksjer i Mintra Holding for 3,75 kroner pr. aksje til P/F Tjaldur og Ferd, ifølge en melding mandag.

Salget representerer om lag 38,52 prosent av aksjekapitalen og stemmeretter i Mintra.

Etter gjennomføring av salget vil RCAF ikke eie aksjer eller retter i Mintra og selskapet har bedt om gjennomføring av en ekstraordinær generalforsamling for å endre styresammensetningen. Selskapets representanter i styret, Martin Scott og Jeroen Lensse, trekker seg.

Mintra Holding-aksjen stengte på 2,695 kroner pr. aksje på Oslo Børs på fredag.

(TDN Direkt)