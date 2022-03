«Jeg har sett på noen selskaper opp gjennom årene, og dette er spesielt. Dette selskapet har de peneste vekstgrafene jeg har sett», sa styreleder Haakon Jensen til Finansavisen for en måned siden, og viste til IT-selskapet Ardoq's vekst i årlige gjentakende inntekter (ARR).

Midt under Ukraina-krigen og et svært urolig kapitalmarked, spesielt for vekstselskaper, har Ardoq nå gjort en serie D-investeringsrunde på 125 millioner dollar, tilsvarende over 1,1 milliarder kroner.

Runden ble ledet av EQT Growth, som er vekstfondet til det globale oppkjøpsfondet EQT. Inn på eiersiden kommer også det London-baserte vekstfondet One Peak Partners.

Kapitalinnhentingen til det Oslo-baserte SaaS (Programvare som en tjeneste)-selskapet er blant de fem største private kapitalrundene gjennomført av en norsk teknologibedrift noensinne.

Prises til over 3 mrd.

Ardoqs forretningsmodell handler om å hjelpe bedrifter med kontinuerlig, lønnsom transformasjon ved hjelp av virksomhetsarkitektur.

Etter det Finansavisen erfarer ble prisingen satt til i overkant av 3 milliarder kroner etter penger.

– Sammen med noen av Norges ledende engleinvestorer, ventureinvestorer og family offices, har Erik og teamet levert bedre enn det våre ambisiøse vekstplaner tilsa. Vi er stolte av å kunne ønske EQT Growth og One Peak velkommen som partner i Ardoqs neste etappe, sier Haakon Jensen.

Han er tidligere sjef i Investinor, og har de seneste tre årene vært adm. direktør i BOS Kapital, som er investeringsarmen i Bertel O. Steen-konsernet.

BOS Kapital kom inn på eiersiden tilbake i en emisjonsrunde i juli 2020, og bidro med ytterligere kapital i forrige emisjon for ett år siden. Da var prislappen betydelig lavere.

Hentet penger uten meglerhus

Når man skal hente mye penger er det vanlig å bruke finansielle rådgivere. Det som var spesielt med denne transaksjonen var at Ardoq gjorde kapitalinnhentingen på egenhånd, kun med hjelp fra advokater i BAHR.

– Det var en veldig viktig og riktig vurdering for oss. Over tid har Ardoq blitt kontaktet av en rekke store profesjonelle fond og vi visste at interessen var sterk. En kapitalinnhentingsprosess er ofte tidkrevende og vi ønsket å gjøre den så effektiv som mulig, sier Jensen.

Han har lang erfaring med transaksjoner i kapitalmarkedet, og har tidligere jobbet i Pareto Securities, Bain, Orkla og Argentum.