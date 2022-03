Se livesending av kvartalspresentasjonen klokken 08.00 her.

Elliptic Labs økte omsetningen med 27 prosent i fjerde kvartal, sammenlignet med samme periode året før. For hele 2021 steg omsetningen med 41 prosent i forhold til 2020. EBITDA endte på 9,8 millioner kroner for fjerde kvartal, men endte på minus 2,8 millioner for hele året.

Inntektene reflekterer hovedsakelig lisensinntekter fra lisensavtalene Elliptic Labs har inngått med globalt ledende smarttelefonprodusenter.

Noen av høydepunktene i kvartalet var lanseringen av fem ulike smarttelefonmodeller fra tre forskjellige kunder, samt en lisensavtale signert for syv modeller med en ny smarttelefonkunde. Selskapet signerte også et partnerskap med Intel for PC-markedet.

Totalt har selskapet 47 forskjellige modeller med seks forskjellige produsenter.

Selskapet forventer betydelig økte inntekter og positiv EBITDA i 2022 og opprettholder målet om å oppnå et inntektsnivå på 500 millioner kroner i 2023.

