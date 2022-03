En av de største navnene innenfor peer-to-peer fildeling i de tidlige dagene av musikken via internett skal nå lanseres på nytt, melder selskapet på egne nettsider.

LimeWire er kjent for sin enkle deling og distribusjon av musikk, og kommer tilbake i mai med blant annet en ny avatar. Passende nok vil relanseringen ha store artistpartnerskap fra musikkindustrien.

Plattformen med hovedkontor i Wien har som mål å utvide musikksamlemarkedet ved å forbedre brukeropplevelsen og senke adgangsbarrierer.

Plattformen tar sikte på å posisjonere seg som en digital samlermarkedsplass for kunst og underholdning, i utgangspunktet med fokus på musikk. Det vil være en one-stop-markedsplass for både artister og fans for å lage, kjøpe og handle digitale samleobjekter uten de tekniske hindringene i det nåværende NFT-landskapet.

Interesserte kan foreløpig melde seg på ventelisten og bli varslet når markedsplassen er aktiv i mai.