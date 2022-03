Tusenvis av nordmenn opplever ID-tyveri

For ellevte gang har NorSIS og Skatteetaten gjennomført ID-tyveriundersøkelsen. Den slår fast at 150.000 nordmenn har blitt utsatt for identitetstyveri den siste toårsperioden.

– I dag er det for enkelt å kjøpe varer og tjenester i andres navn. Dette er problem for oss som samfunn, og det skaper utrygghet hos den som utsettes for identitetstyveri. Mer utstrakt bruk av nasjonale ID-kort er blant tiltakene som kan redusere problemet, sier Marianne Henriksen, fagdirektør for ID-forvaltning i Skatteetaten, i en melding.

Det er ingen signifikant endring fra i fjor i antallet som opplever at de er rammet. Seniorrådgiver i NorSIS, Eivind Reiner Holm, mener det er positivt at antallet ikke har økt gjennom en pandemiperiode hvor de fleste har hatt økt bruk av digitale tjenester og løpt en økt risiko for å bli utsatt for ID-tyveri.

Menn og kvinner rammes likt

Ifølge undersøkelsen rammer ID-tyveri menn og kvinner i alle aldre likt. Den vanligste formen for misbruk av andres identitet er å kjøpe en vare eller tilsvarende i deres navn (38 prosent av tilfellene). Det nest vanligste er at noen andre har utgitt seg for å være noen andre på sosiale medier – enten for å sverte eller å svindle venner/ andre (29 prosent av tilfellene).

– Mens antallet nordmenn som har fått sin identitet misbrukt i forbindelse med netthandel er relativt uendret, har det vært en økning blant dem som har fått sin identitet stjålet og misbrukt i sosiale medier. Spesielt sikring av brukerkontoer ved bruk av totrinnspålogging, men også å være bevisst på hvor du legger igjen personopplysninger, kan redusere risikoen for å bli utsatt for dette, sier Reiner Holm.

I undersøkelsen oppgir nå også flere enn tidligere at de er positive til bruk av såkalte biometriske data, som ansiktsfoto, for å sikre deres folkeregistrerte opplysninger.