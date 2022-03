Kan bli den neste giganten som slår markedet etter aksjegrep

Amazon skal gjennomføre en aksjesplitt for første gang på 20 år . Historien viser at splitten på 20-til-1 kan bidra til at netthandelsgiganten blir det neste tech-selskapet som slår markedet, melder CNBC.

«Til tross for at det ikke endrer noe av det grunnleggende, har aksjesplitter av denne art blitt oppfattet som et aksjonærvennlig trekk ved at en lavere pris pr. aksje gjør at eierskap blir mer tilgjengelig for flere investorer», skriver Eric Sheridan i Goldman Sachs i et notat.

Og investorene har foreløpig reagert positivt på beslutningen. Kl. 19.30 norsk tid er Amazon-aksjen opp 5 prosent.

Den siste i rekken

Flere av de andre tech-gigantene har allerede kunngjort aksjesplitter. Apple, som gjennomførte en splitt tilbake i 2020, overgikk ifølge CNBC S&P 500 i tiden fra kunngjøringen og frem til aksjesplitten trådte i kraft.

1. februar i år annonserte også Googles morsselskap, Alphabet, at de skal splitte aksjen. Siden den gang har aksjen slått S&P 500 med 3 prosent. Aksjesplitten er ventet å tre i kraft i juli.

– Etter årevis hvor de ikke brydde seg om at aksjekursene deres trengte kommaer, har både Amazon og Google lansert aksjesplitter de siste fem ukene. Hvorfor? Vårt beste forslag er at de ønsker å appellere til millenials, siden så mange flere nå investerer aktivt enn før pandemien, sier DataTrek-gründer Nick Colas til nettstedet.

– Denne kohorten er tilfeldigvis i sine beste inntekts- og forbruksår, så enhver investeringsinteresse fra deres side kan ha positive ringvirkninger på den underliggende virksomheten, påpeker han.

Ifølge CNBC har også en rekke Wall Street-analytikere påpekt at beslutningen også kan øke Amazons sjanser til å bli inkludert i Dow Jones-indeksen.