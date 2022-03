Natt til fredag ble det kjent at Den internasjonale handelskommisjonen (ITC) i USA opprettholder den innledende kjennelsen fra desember, da det ble bestemt at AutoStores patentkrav mot Ocado Group er ugyldige.

Robotlagerselskapet opplyser i en melding torsdag kveld at patentene er ugyldiggjort på et snevert juridisk grunnlag og at avgjørelsen ankes.

Den betente rettsstriden begynte høsten 2020 da AutoStore saksøkte Ocado Group for påstått patentinngrep. Senere har saken forgreinet seg til enda flere land.

AutoStore-aksjen var på det meste ned 8,6 prosent i handelen tidlig fredag, men har senere hentet seg inn. Klokken 14.30 er aksjen ned vel 0,6 prosent til 30,4 kroner pr. aksje.

Hittil i år aksjen ned 12,3 prosent, og har på det verste dukket under 20 kroner aksjen.

Ingen påvirkning

I ITC og i Storbritannia hevder AutoStore at Ocados Red Line-produkter krenker deres teknologi, mens Ocado har gått til motsøksmål i Tyskland og i USA der det hevder at AutoStore bryter med Ocados Black Line-produkter.

Både analytikere og AutoStore har lenge vært klare på at ITC-prosessen ikke vil ha mye å si for selskapets inntjening. Dette gjentas i børsmeldingen:

«Utfallet av disse sakene har ingen virkning på AutoStores globale operasjoner», heter det i meldingen.

Det er heller rettet mer spenning mot de pågående søksmålene i tingretten i USA og i Tyskland. Analytiker Martin Wilkie i Citigroup har tidligere fremhevet dette:

«I et teoretisk bear-scenario, kan omsetningen i 2026 falle med rundt 20 prosent, men en krysslisensiering eller våpenhvile mellom partene kan begrense dette», skrev Wilkie om de Black Line-tilknyttede søksmålene, hvis AutoStore går tapende ut av striden.

Ifølge analytikeren utgjør Black Line-serien om lag 6 prosent av AutoStores omsetning, og han anslår at produktserien vil utgjøre snaut 21 prosent av omsetningen i 2026.

Usikkerhet

Videre opplyses det at behandlingen av AutoStores søksmål mot Ocado i den britiske retten vil begynne 15. mars. Det er satt av fire uker til saken, med den første delen av høringen fra 15. til 22. mars.

Autostore har også lagt til patentkrav i den britiske saken, som skal behandles i en ny runde planlagt i 2023.

AutoStore er sterke i troen og vil fortsette å forfølge Ocado Group, men det understrekes en betydelig usikkerhet:

«AutoStore fortsetter også å mene at Ocados krav og motkrav er uten grunn, og Autostore planlegger å forsvare seg energisk mot disse kravene. Utfallet av de juridiske prosessene er gjenstand til usikkerhet og kan være ekstremt vanskelige å forutse, og AutoStore gir i denne forbindelse ingen garantier,» skriver robotlagerselskapet.