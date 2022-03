Intel investerer 325 mrd. kroner i Europa

Intel kunngjorde tirsdag den første fase av selskapets planer om å investere inntil 80 milliarder euro i EU i løpet av det neste tiåret.

Det fremgår av en melding tirsdag.

Selskapet planlegger å investere 17 milliarder euro i en halvlederfabrikk i Tyskland, etableringen av et nytt FoU- og designknutepunkt i Frankrike, samt andre investeringer i Irland, Italia, Polen og Spania. Samlet utgjør dette investeringer for over 33 milliarder euro.

TDN Direkt