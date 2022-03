Trygve Hegnar: – Det er helt mind blowing

Kahoot-aksjen falt fredag 4,8 prosent til 27,12 kroner på Oslo Børs. Aksjen nådde i januar i fjor all-time high på 132 kroner, og har dermed siden den gang falt over 80 prosent.

– Alt stopper en eller annen gang. Og de som da har trodd at Kahoot var den nye verden, de har fått seg en kjempesmell. Og det er jo ergerlig å se da, ganske surt, at sparepengene i Kahoot, som skulle være fremtiden – en vekstaksje, der inntektene kommer om mange, mange år – at den ramler 80 prosent, sier Trygve Hegnar i Økonominyhetene.

– Det er helt mind blowing. Når man ser aksjen går og går og går, hvorfor kan ikke flere tenke at nå har jeg vært superheldig, jeg har fått en avkastning på 10 eller 50 prosent, eller 100 prosent, eller 300 prosent, i løpet av kort tid. Da er det bare å ta alle sjetongene som ligger på bordet, legge de i lommen og gå i banken.

Hegnar påpeker imidlertid at det med dagens prising, om man tror på den typen selskaper og vil være i tech, er åpenbart at tidspunktet for å kjøpe nærmer seg igjen.

– Men, største aksjonær i selskapet, han kjøpte aksjer på 50 kroner, og 60 kroner, og 100 kroner, men han kjøper ikke nå. Så du kan jo spørre hvorfor, sier Hegnar.