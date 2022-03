AI foreslo 40.000 nye kjemiske våpen

Under en konferanse som holdes annethvert år av Det sveitsiske føderale instituttet for beskyttelse mot NBC (kjernekraft, biologisk og kjemisk), ble et tankeeksperiment prøvd ut: Kan en kunstig intelligens (AI)-maskin designet for å finne opp nye medisiner bli brukt til å finne opp nye kjemiske våpen?

Svaret er ja. I underkant av seks timer tok det maskinen å finne frem til 40.000 nye dødelige molekyler som kan bli brukt i kjemiske våpen.

Menneskene bak eksperimentet er forskere fra selskapet Collaborations Pharmaceuticals. Resultatene fra forsøket ble publisert i tidsskriftet Nature Machine Learning.

Reversert prosess

«Tanken slo oss aldri tidligere. Vi har vært vagt klar over sikkerhetshensyn når man jobber med patogener eller giftige materialer, men det har aldri vært knyttet oss og vårt arbeid. Vi har jobbet med å forbedre menneskers helse i flere tiår – ikke forringe den», står det i rapporten.

Det eneste forskerne trengte å gjøre med maskinen, var å endre på metodologien til å søke etter giftstoffer snarere enn å fjerne dem.