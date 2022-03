Høyner kursmål i Norbit

Arctic Securities oppjusterer kursmålet på Norbit fra 30 til 35 kroner, og opprettholder en hold-anbefaling, går det frem av en analyse publisert mandag.

Meglerhuset noterer at de venter at Norbit vil ha omsetning for helåret 2022 på 965 millioner – opp 23 prosent sammenlignet med 2021. Det ventes at ITS-segmentet vil dra veksten, blant annet etter at segmentet vant viktige kontrakter i 2021. Etterspørselen for produktene ventes videre fortsatt høy.

(TDN Direkt)