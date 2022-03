Tencent landet et resultat etter skatt på 94,9 milliarder yuan (131 milliarder norske kroner) i fjerde kvartal, opp 60 prosent fra 59,3 milliarder yuan i samme periode året før.

Oppsvinget henger først og fremst sammen med salgsgevinster på 86,2 milliarder yuan.

Inntektene steg knappe 8 prosent til 144,2 milliarder yuan, noe som ifølge Nyhetsbyrån Direkt var konsensus ifølge en sammenstilling gjort av S&P Global Market Intelligence.

Topplinjeveksten er den svakeste for den kinesiske teknologigiganten på nesten 20 år.

Spillinntekter flater ut

Spillinntektene fra Kina flatet ut og steg bare én prosent, mens inntektene fra nettannonser falt 13 prosent som følge av at strengere kinesisk lovgivning har skremt unna annonsører fra flere sektorer. Tencent regner likevel med at annonsevirksomheten er tilbake i positiv vekst innen utgangen av 2022.

Wall Street Journal skrev i forrige uke at Tencent kan trues av rekordhøye bøter for brudd på hvitvaskingsregler og enkelte sentralbankbestemmelser. Samtidig har selskapet ifølge avisen planer om å si opp et tusentalls ansatte, deriblant hver femte ansatte i skydatavirksomheten som er selskapet raskest voksende.

Tencents hovedeier, nederlandske Prosus med rundt 30 prosent eierandel, faller over 6 prosent på Amsterdam-børsen onsdag ettermiddag.