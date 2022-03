Zwipe har fått sertifisering (LoA) fra Visa for Zwipe Pay-plattformen, fremgår det av en melding torsdag.



Denne sertifiseringen gjør det mulig for Zwipes kunder å utnytte Zwipes sertifiseringsresultater for å få Visa-sertifisering.

Zwipe Selskapet tilbyr kontaktløse betalingserfaring, biometriske betalingskort og wearables som gjør det mulig for forbrukere å godkjenne transaksjoner med fingeravtrykk.

Hovedkontoret ligger i Oslo og adm. direktør er André Løvestam.