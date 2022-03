Bank of America: – Aksjen er for billig til å ignoreres

Logitech har hatt en tøff start på 2022 med et kursfall på rundt 13 prosent. Bank of America beskriver det som en kjøpsmulighet etter at analytiker Adam Angelov har tatt opp dekning på aksjen.

I et notat til sine kunder skriver analytikeren at aksjen handles på nivåer som er «for billig til å ignoreres», ifølge CNBC.

«Verdsettelsen forblir attraktiv selv på vårt “bear case-estimat” for 2023 som tar utgangspunkt i en inntektsnedgang på 16 prosent år-over-år», skriver Angelov i sitt notat.

Bank of America opererer med et kursmål på 107 dollar.

Torsdag stiger aksjen 3,4 prosent til 70,42 dollar. I løpet av det siste året har aksjen vært oppe i 124,90 dollar og nede i 62,52 dollar.