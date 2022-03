Gulating lagmannsrett opphevet torsdag Konkurranseklagenemndas vedtak av 27. mai 2021, og er dermed uenig med konkurransemyndighetene i at Schibsteds oppkjøp av Nettbil «i betydelig grad vil hindre effektiv konkurranse».

Retten har derfor opphevet nemndas vedtak, skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Konkurransedirektør Tina Søreide opplyser at tilsynet vil bruke tid til å gjennomgå dommen.

– Vi vil vurdere om det er grunnlag for å anke, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

– God og riktig avgjørelse

I Schibsted er derimot stemningen langt bedre.

– Vi har hele tiden ment at oppkjøpet av Nettbil burde vært godkjent, og mener dette er en god – og riktig – avgjørelse. Dette er bra for gründerne, for Nettbil, for Nettbils kunder og for oss i Schibsted. Det er et omfattende stykke arbeid som er lagt ned i denne prosessen, sier kommunikasjonsdirektør Atle Lessum hos Schibsted i en kommentar til Finansavisen.

Ifølge direktøren vil også Schibsted bruke tid på å sette seg grundig inn i avgjørelsen.

Pålagt meldeplikt

Transaksjonen mellom Schibsted og Nettbil var ikke meldepliktig, men Konkurransetilsynet påla meldeplikt i mars 2020 etter at transaksjonen ble gjennomført i desember 2019.

Vedtaket som forbød transaksjonen ble vedtatt 11. november 2020, og Schibsted påklaget vedtaket til Konkurranseklagenemnda som bekreftet tilsynets vedtak 27. mai 2021.