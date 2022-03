Apple jobber med en abonnementstjeneste for iPhone og andre hardware-produkter, melder Bloomberg, og viser til kilder med kjennskap til saken.

Wall Street reagerte på oppslaget med å sende Apple opp over 2 prosent i torsdagens handel.

Tjenesten vil få eierskapet av et produkt til å ligne mer på månedsbetaling for en app, og skal være teknologigigantens største steg i en modell for gjentakende inntekter (ARR). Men kildene understreker at prosjektet, som har blitt jobbet med i flere måneder, ennå er under utvikling.

Abonnementstjenesten, som nyhetsbyrået sammenligner med et automatisk leasingprogram, ventes lansert ved utgangen av 2022. Men den kan utsettes til 2023, og faktisk også ende opp med å bli skrinlagt.

Stort strategiskifte

For et selskap som generelt har solgt sine produkter til fullpris med en gang, vil innføringen av abonnement bli et stort strategiskifte. Men salg gjennom en abonnementsordning skal ifølge Bloomberg kunne øke Apples inntekter og gjøre det lettere for forbrukerne å tåle de tusentalls dollar de nye produktene koster.

I 2021 kom Apples iPhone-inntekter opp i nesten 192 milliarder dollar, like over halvparten av de samlede inntektene.

iPhone-produsenten vil ikke være det første selskapet som innfører abonnementstjeneste på sine produkter. For eksempel har Google prøvd en lignende tilnærming for Chromebook mot bedriftsmarkedet.

– iPhone et røverkjøp

Enkelte Wall Street-analytikere har tidligere oppfordret Apple til å begynne med abonnement på hardware-produkter, og torsdag tok Toni Sacconaghi i Sanford C. Bernstein & Co. frem igjen en analyse med dette budskapet.

Han mener ifølge Bloomberg at iPhone er et røverkjøp sammenlignet med kaffe på Starbucks og et abonnement på New York Times.

– Mange forbrukere sliter med å komme på en eneste eiendel de bruker mer enn iPhone. Og dessuten er kostnaden ved en iPhone et røverkjøp relativt til andre tjenester forbrukere er villige til å betale for, sier han.