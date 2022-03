Halvledergiganten Nvidia var blant de store vinnerne på Wall Street torsdag, og steg nesten 10 prosent. Kursoppgangen kommer i kjølvannet av en investorpresentasjon tidligere denne uken, der selskapet presenterte sine nye initiativer og produkter tilknyttet kunstig intelligens (AI) og det såkalte omniverset.

«One-stop shop»?

Sjefen for formuesforvalteren Ritholtz Wealth Management, Josh Brown, mener oppgangen er fortjent – og ikke minst at det er mye mer i vente fra Nvidia.

– Transformasjonen som er i ferd med å finne sted i hver eneste industri i verden tilknyttet AI; det føles ærlig talt ut som vi er i tilbake til første fase av internett. Og Nvidia sitter i sentrum av det hele, sier han til CNBC.

NVIDIA-SJEF: Jen-Hsun Huang. Foto: Bloomberg

Browns klare oppfatning er ifølge kanalen at Nvidia har potensialet til å bli en «one-stop shop» for den underliggende teknologien som skal drive neste bølge av databehandling.

– Det er skremmende hvor stort potensialet er, legger han til.

– Ja, aksjen er dyr

Nvidia er allerede et av verdens største selskaper, med en markedsverdi på over 700 milliarder dollar etter torsdagens oppgang. Aksjen handles til 44 ganger forventet 2022-inntjening – noe som er godt over gjennomsnittet i markedet.

– Ja, det er en dyr aksje. Men dette er et selskap der det fundamentale har hentet inn igjen verdsettelsen, egentlig hvert år, fortsetter Brown overfor CNBC.

Nvidia sluttet på 281,50 dollar da Nasdaq torsdag stengte for ordinær handel. Så sent som i 2015 befant kursen seg under 5 dollar, hensyntatt en aksjesplitt.