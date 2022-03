Opsjonsfest i Harmonychain

– Jeg er den mest underbetalte på hele Oslo Børs. Jeg har tjent 100.000, for det som er en heltidsjobb. Hvis det er å være overbetalt kan de finne noen andre. Jeg tilbyr meg å jobbe for 100.000 neste året også.

Johnsens opsjonsmetode

Blant dem som mottar opsjoner er finansprofessor Thore Johnsen ved NHH. Han vil imidlertid ikke kommentere verdien av opsjonene overfor Finansavisen ettersom han er blant mottagerne.

EN MILLION: Professor Thore Johnsen er foreslått å få én million opsjoner i Harmonychain. Foto: Marit Hommedal / NTB

Opsjonsverdi avhenger av innløsningskurs i forhold til børskurs, løpetid, rente og volatilitet. De som har fulgt Johnsens opsjonsforelesninger enten på siviløkonomstudiet eller på AFA-studiet lærte en måte å regne ut verdien av opsjoner på i hodet.

Harmonychain er notert på Euronext Growth, og har naturlig en høyere volatilitet enn børsnoterte aksjer. De øker verdien av opsjonspakken. Gir man 40 prosent årlig volatilitet gir det 75 prosent over to år, hvilket må ganges med en normalfordelingsfaktor på 0,4. Dermed har opsjonene i utgangspunktet en verdi på 30 prosent av børskursen på 90 øre.

Men innløsningskursen er 20 prosent over børskursen, og dertil må mottagerne betale 15 prosent for arbeidsgiveravgift. Denne skjevheten på 40 prosent ganget med nye 40-50 prosent ettersom det ikke er sikkert opsjonen blir innløst gir 16 prosent i fratrekk på verdien på 30 prosent. Da snakker vi 14 prosent eller 13 øre pr. aksje. Hvis opsjonen var normal. Det er den ikke, for mottagerne kan ikke shorte aksjer, og da har opsjonen plutselig bare halv verdi. Dermed sitter man igjen med en verdi på 6-7 øre eller 2,5 millioner kroner på opsjonspakken.

Hvis man bruker Thore Johnsens egne metode fra AFA-studiet.

Bonus ved gigantoverskudd

Aksjonærene i Harmonychain må ikke bare tåle opsjonspakken, men også en oppsiktsvekkende bonusavtale med teknologidirektør Christian Rustad. Rustad er blant mottagerne av opsjonspakken, men har fått en avtale om at han skal ha 10 millioner kroner i bonus for 2022 hvis selskapet oppnår en omsetning på 500 millioner kroner og et overskudd på 100 millioner.

Finansavisen har forsøkt å stille spørsmål om hvor realistisk det er at Harmonychain får et overskudd på 100 millioner kroner i år uten å få noe fornuftig svar.