Spotify stenger virksomheten i Russland

Spotify har tidligere meldt at selskapets russiske kontor skulle stenges, men selskapet sier nå at det heller ikke lenger vil være mulig å strømme podkaster og musikk via dem i landet.

At selskapet tidligere ikke ville stenge helt, ble begrunnet med at det var viktig å kunne tilby kundene i Russland informasjon fra pålitelige og uavhengige kilder.

Den nye russiske loven som truer journalister med fengsel om de publiserer «bevisst uriktig informasjon» om de russiske styrkene, har endret situasjonen, skriver Spotify i en pressemelding, ifølge Expressen.

(©NTB)