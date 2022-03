– Det vil være det perfekte tidspunktet for å kjøpe litt

Investorene bør kjøpe de store teknologiaksjene neste gang de faller og analytikerne blir negative, mener tidligere hedgefondforvalter og programleder i CNBCs «Mad Money», Jim Cramer, ifølge TV-kanalen.

Han påpeker at analytikerne har en tendens til å berømme FAANG-aksjene, som er et akronym for Facebook-mor Meta, Amazon, Apple, Netflix og Google-mor Alphabet, i perioder det er lite nyheter om selskapene. Cramer mener også at analytikerne snur den andre veien, og publiserer «sterkt overdrevne» rapporter om at aksjene ikke bør investeres i de gangene kursene faller.

Selv omtaler den tidligere forvalteren blant annet Amazon-aksjen som «latterlig undervurdert», etter å ha kikket nærmere på inntjeningskraften til selskapets Web Services-divisjon og reklamevirksomhet.

Cramer mener også at Apples abonnementstjeneste, som etter sigende lanseres senere i år for iPhone, vil tillate selskapet å «enkelt beregne levetidsverdien til abonnentene sine, noe som vil vise Wall Street at aksjen er verdt mye mer enn det vi betaler for den nå».